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В Бурятии завершается ремонт дороги между улусами Улюн, Улюкчикан и Ярикта

В Бурятии завершается ремонт дороги между улусами Улюн, Улюкчикан и Ярикта
Общество,  Фото:«Дороги Республики Бурятия»
Участок полностью обустроят в этом году

В Баргузинском районе Бурятии специалисты проверили участок 347-360 км автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, который приводят в нормативное состояние по нацпроекту.

Подрядчик обновил 13 км. Вместо гравийной дороги здесь появилась асфальтобетонная. Также отремонтировали 6 мостов и 26 водопропускных труб.

Сейчас подрядная организация проводит работы по обустройству дороги. Тротуары, пешеходные переходы и остановочные пункты с автопавильонами установили для удобства и безопасности жителей в местах, где дорога проходит через улусы Улюн, Улюкчикан и Ярикта. На опасных участках установили барьерное и пешеходное ограждение.

Ввод участка планируется в этом году, сообщает паблик «Дороги Республики Бурятия».
Бурятия дорожный ремонт Баргузинский район

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