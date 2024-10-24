В Бурятии завершается ремонт дороги между улусами Улюн, Улюкчикан и Ярикта

В Баргузинском районе Бурятии специалисты проверили участок 347-360 км автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, который приводят в нормативное состояние по нацпроекту.Подрядчик обновил 13 км. Вместо гравийной дороги здесь появилась асфальтобетонная. Также отремонтировали 6 мостов и 26 водопропускных труб.Сейчас подрядная организация проводит работы по обустройству дороги. Тротуары, пешеходные переходы и остановочные пункты с автопавильонами установили для удобства и безопасности жителей в местах, где дорога проходит через улусы Улюн, Улюкчикан и Ярикта. На опасных участках установили барьерное и пешеходное ограждение.Ввод участка планируется в этом году, сообщает паблик «Дороги Республики Бурятия».