В Агинском округе чету поздравили с «рубиновой свадьбой»

В отделе ЗАГС Агинского района Агинского Бурятского округа собралась большая семья Дылгыровых, чтобы отметить 40 лет брака Бальжинимы Гунганимаевича и Цыцыгмы Насакдоржиевны.Бальжинима Дылгыров родился в селе Зуткулей Дульдургинского района. Закончил Зуткулейскую среднюю школу в 1987 году. С малых лет был активным участником спортивной, культурной, общественной жизни школы, села, района, округа, области. Неоднократно побеждал в смотрах– конкурсах художественной самодеятельности, является лауреатом зонального фестиваля Иркутска, пятикратный чемпион района по волейболу, абсолютный чемпион области по вольной борьбе 1987 года. После окончания школы поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию в Улан-Удэ, где получил специальность ветеринара. В студенческие годы танцевал в студенческом ансамбле «Алтан Булаг», продолжал принимать активное участие во всех спортивных и культурных мероприятиях.В 1984 году женился. Трудовую деятельность начал в селе Зуткулей – оператором АВМ. Работал в Улан-Цацыкской, Зуткулейской средних школах, также был заведующим Амитхашинского дома культуры. С 2007 года трудился в детском саду «Номин» сельского поселения «Амитхаша». Сейчас на заслуженном отдыхе. Бальжинима Гунганимаевич – ветеран художественной самодеятельности, играет на мандолине, чанзе, имеет прекрасный музыкальный слух, поёт, танцует. Весёлый, отзывчивый, всегда готов прийти на помощь. Пользуется большим авторитетом, уважением среди общественности и жителей села.Цыцыгма Дамбиева родилась в селе Чиндалей Дульдургинского района. После окончания средней школы поступила в Читинский государственный педагогический институт имени Н.Г. Чернышевского и получила специальность «Учитель физики и математики». Начала трудовую деятельность в селе Улан-Цацык Оловяннинского района, где проработала 17 лет. С 2001 года работает учителем физики и математики Амитхашинской средней общеобразовательной школы. Учитель первой категории.Цыцыгма Насакдоржиевна – активный участник всех общественных и культурных мероприятий села, фестивалей художественной самодеятельности. Прекрасно поёт, играет на чанзе, мандолине. Воспитывала детей на лучших образцах в атмосфере взаимоуважения, терпимости, добропорядочности, прививая им честность и трудолюбие.Семья Дылгыровых на сегодняшний день состоит из 23 человек – у них пятеро детей и двенадцать внуков. За создание крепкой семьи, основанной на любви и верности, за воспитание детей достойными членами российского общества семья Бальжинимы Гунганимаевича и Цыцыгмы Насакдоржиевны награждена медалью «За любовь и верность».- В день юбилея супругов поздравили близкие, а также администрация сельского поселения «Амитхаша» Агинского района, - рассказали в департаменте ЗАГС Забайкалья.