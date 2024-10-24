Иркутская область отчиталась о реализации проекта «Волшебный Байкал»

Замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев провёл совещание с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Встреча была посвящена реализации в регионе проекта «Волшебный Байкал» в рамках федпроекта «Пять морей и озеро Байкал». На встрече было рассмотрено строительство дорог, причалов, портовой, коммунальной и другой обеспечивающей инфраструктуры.Напомним, что в проект «Волшебный Байкал» от Иркутской области включены две локации: туристская территория «Байкальская слобода» около посёлка Тальцы и ОЭЗ «Ворота Байкала».Игорь Кобзев рассказал, что согласно мастер-плану развития «Байкальской Слободы», первые туристические объекты должны появиться в 2029 году. В настоящее время основные усилия направлены на строительство обеспечивающей инфраструктуры. В ОЭЗ «Ворота Байкала» в активной стадии строительства находятся такие объекты обеспечивающей инфраструктуры, как сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.- Для Иркутской области проект «Волшебный Байкал» имеет стратегическое значение. Сейчас наша главная задача — своевременное строительство обеспечивающей инфраструктуры. Поэтому прорабатываем возможность привлечения средств из разных федеральных программ, — подчеркнул глава региона.