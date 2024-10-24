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В Улан-Удэ состоится чемпионат по бурятской игре

В Улан-Удэ состоится чемпионат по бурятской игре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут учащиеся города

28 октября в Улан-Удэ состоится городской чемпионат по игре «Бэлэн хэлэн» (возрастное ограничение: 6+). Мероприятие проведут в центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова.

Конкурс в формате игры проводится в рамках месячника бурятского языка. В библиотеке соберутся студенты и учащиеся школ Улан-Удэ. Также их ждёт встреча с разработчиком игры.

- Всех участников ждут призы, - сообщает комитет по культуре администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия чемпионат бурятский язык Улан-Удэ

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