В Улан-Удэ состоится чемпионат по бурятской игре

Участие примут учащиеся города
28 октября в Улан-Удэ состоится городской чемпионат по игре «Бэлэн хэлэн» (возрастное ограничение: 6+). Мероприятие проведут в центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова.
Конкурс в формате игры проводится в рамках месячника бурятского языка. В библиотеке соберутся студенты и учащиеся школ Улан-Удэ. Также их ждёт встреча с разработчиком игры.
- Всех участников ждут призы, - сообщает комитет по культуре администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 12+.
Также в городе состоятся всероссийские соревнования
Участие примут учащиеся города
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