В Улан-Удэ состоится чемпионат по бурятской игре

28 октября в Улан-Удэ состоится городской чемпионат по игре «Бэлэн хэлэн» (возрастное ограничение: 6+). Мероприятие проведут в центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова.Конкурс в формате игры проводится в рамках месячника бурятского языка. В библиотеке соберутся студенты и учащиеся школ Улан-Удэ. Также их ждёт встреча с разработчиком игры.- Всех участников ждут призы, - сообщает комитет по культуре администрации Улан-Удэ.