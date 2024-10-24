В Улан-Удэ проведут борцовское первенство Бурятии

С 25 по 26 октября в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Соревнования посвящены памяти ректора Бурятской сельхозакадемии, профессора Александра Попова.Первенство пройдёт в спортивном комплексе имени А.П. Попова в БГСХА. Участвовать будут спортсмены 2002-2007 годов рождения в весовых категориях: до 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг и 125 кг (провес 2 кг).16:30-17:00 – Жеребьёвка во всех весовых категориях (до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг)10:00-15:00 - Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях15:00-16:00 - Торжественная церемония открытия16:00-18:00 - Финальные встречи во всех весовых категорияхПобедители, призёры в каждой весовой категории награждаются медалями и дипломами. По итогам первенства будет сформирована сборная команда республики для соревнований 2025 года.