Улан-Удэ примет первенство ДФО по пулевой стрельбе

Совсем скоро в столице Бурятии пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет и юношей и девушек до 19 лет. Также состоятся всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года памяти выдающегося конструктора спортивного оружия, заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Ефима Хайдурова. В турнире примут участие спортсмены России и зарубежных стран.Соревнования проведут со 2 по 10 ноября в тире центра стрелковой подготовки дирекции спортивных сооружений. В состав сборной Бурятии войдут 65 спортсменов, сообщает федерация пулевой стрельбы РБ.