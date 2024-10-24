Улан-Удэ примет первенство ДФО по пулевой стрельбе

Также в городе состоятся всероссийские соревнования
Совсем скоро в столице Бурятии пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет и юношей и девушек до 19 лет. Также состоятся всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года памяти выдающегося конструктора спортивного оружия, заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Ефима Хайдурова. В турнире примут участие спортсмены России и зарубежных стран.
Соревнования проведут со 2 по 10 ноября в тире центра стрелковой подготовки дирекции спортивных сооружений. В состав сборной Бурятии войдут 65 спортсменов, сообщает федерация пулевой стрельбы РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Также в городе состоятся всероссийские соревнования
Участие примут учащиеся города
Участие примут представители 8 регионов
Площадкой акции станет национальная библиотека
Его проведут уже завтра, в День бурятского языка
Соревнования проведут в Улан-Удэ
Участок полностью обустроят в этом году
Супруги из Зуткулея отметили 40 лет брака
Когда началась Великая Отечественная война, Марии Сапега было 17 лет
На соревнованиях было разыграно 34 комплекта медалей
Участие примут спортсмены моложе 24 лет
Его планируют провести в Тунке летом следующего года
Однако на ремонт пока нет денег
Он состоялся в Дульдурге
Праздник состоится 25 октября