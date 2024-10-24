24 октября

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Улан-Удэ примет первенство ДФО по пулевой стрельбе

Улан-Удэ примет первенство ДФО по пулевой стрельбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в городе состоятся всероссийские соревнования

Совсем скоро в столице Бурятии пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет и юношей и девушек до 19 лет. Также состоятся всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года памяти выдающегося конструктора спортивного оружия, заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Ефима Хайдурова. В турнире примут участие спортсмены России и зарубежных стран.

Соревнования проведут со 2 по 10 ноября в тире центра стрелковой подготовки дирекции спортивных сооружений. В состав сборной Бурятии войдут 65 спортсменов, сообщает федерация пулевой стрельбы РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия первенство ДФО пулевая стрельба спорт

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