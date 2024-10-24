В Бурятии провели республиканский фестиваль армрестлинга

В октябре в Бурятии прошёл открытый республиканский фестиваль армрестлинга. Спортивное мероприятие провели в универсальном спортивном комплексе села Кабанск.Фестиваль собрал свыше 130 участников из Кабанского, Селенгинского и Джидинского районов Бурятии, а также города Улан-Удэ. В 18 весовых категориях были представлены и множество уже титулованных «рукоборцов», и совсем новички, которые не давали первым расслабиться.За соревновательный день было разыграно 22 комплекта наград среди юниоров и 12 - среди взрослых спортсменов. Схватки проходили согласно правилам федерации армрестлинга России (ФАР). Призёры и чемпионы были награждены денежными премиями, сообщает Бурятское региональное отделение Российского союза боевых искусств.По информации паблика «Арм Глубинка: ZаБайкалье», фестиваль стал первыми объединёнными соревнованиями, проведёнными в сотрудничестве между двумя местными федерациями: региональным отделением ФАР и РФСОО «Федерация армрестлинга РБ».