В Иркутской области столетие отметила труженица тыла

В Иркутской области со столетием поздравили труженицу тыла, ветерана труда, жительницу Нижнеудинска Марию Николаевну Сапега.Родилась Мария Николаевна в 1924 году в деревне Бакатуй Нижнеудинского района в большой семье работников колхоза, где было девять детей. Затем семья переехала в деревню Уват Нижнеудинского района, где Мария получила начальное образование в четырёхлетней школе. Продолжить обучение в старших классах не удалось, так как девушка стала помогать матери по хозяйству и работать в колхозе «Труд».В трудные послевоенные времена Мария Николаевна работала на поле. Затем переехала в Нижнеудинск, где судьба её свела с Михаилом Моисеевичем. В 28 лет вышла замуж, с супругом прожили 50 лет. Супруги вырастили и воспитали троих сыновей.Мария Николаевна работала санитаркой в госпитале в военном городке, затем трудилась в столовой. В настоящее время юбилярша проживает со своим младшим сыном Владимиром. Мария Николаевна – бабушка и прабабушка. У неё трое внуков и пять правнуков. Один из внуков является участником специальной военной операции.Сотрудники отдела по Нижнеудинскому району и г. Нижнеудинску пожелали Марии Николаевне безграничного здоровья и вручили подарок и поздравительный адрес от службы ЗАГС Иркутской области. Также юбиляра поздравили представители администрации города и городского совета ветеранов.