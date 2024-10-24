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В Бурятии развернётся фестиваль родословий

В Бурятии развернётся фестиваль родословий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его проведут уже завтра, в День бурятского языка

25 октября, в День бурятского языка, в Улан-Удэ развернётся фестиваль родословий «Семья. История. Память». Мероприятие приурочено к Году семьи и направлено на сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.

- Фестиваль родословий «Семья. История. Память» станет уникальным местом встречи людей, собирающих и хранящих истории своих семей, даст возможность получить консультации и практические советы специалистов (генеалогов, архивных работников), а также поможет совершить интереснейший исторический экскурс в прошлое своего рода, - сообщает государственный архив РБ.

На фестивале родословий будут подведены итоги республиканского конкурса «Мой род – моя гордость», в котором принимали участие жители республики – представители разных народов и возрастов. Уникальность проекта заключается в сотрудничестве архивистов, художников и генеалогов-исследователей, результатом которой станет презентация 13 лучших работ по родословию в художественных картинах и изделиях. Идея проекта принадлежит художественному руководителю Буряад театра Олегу Юмову, а помогает ему художник-постановщик Сэсэг Дондокова.

Кроме этого, для облегчения работы исследователей по поиску своих родословий госархив Бурятии представит специальную выставку – памятку «Поиск родословных» и подготовит выставку изданий, содержащих сведения по родословиям.

Мероприятие состоится 25 октября в Бурятском театре драмы им. Хоца Намсараева.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия бурятский язык фестиваль родословная

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