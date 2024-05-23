В Бурятии появилась новая мера поддержки участников СВО

Бойцам и их близким дадут приоритет на субсидии в сфере туризма



В Бурятии появилась ещё одна мера поддержки для участников специальной военной операции и их родственников. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.



- Теперь если наш воин или члены его семьи решат заняться предпринимательством в сфере туризма, у них будет приоритетное право на получение субсидии, – пояснил руководитель региона.



Речь о сельском, экологическом и социальном туризме. Очерёдность предоставления средств определена в постановлении «О мерах государственной поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории РБ». Власти Бурятии внесли изменения в порядок выделения субсидий на поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства в сфере туризма, направленные на возмещение части затрат из республиканского бюджета. При рассмотрении проектов приоритет дадут военнослужащим и их семьям.



- Расширяем меры поддержки для наших ребят – участников специальной военной операции и продолжим эту работу, – добавил Цыденов.

