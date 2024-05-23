В Забайкалье выбрали «королеву красоты» краевого центра
В столице Забайкальского края прошёл конкурс «Мисс Чита – 2024». Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня города в доме культуры железнодорожников.
Как сообщили в администрации Читы, восемь финалисток продемонстрировали свои творческие способности, хорошую спортивную форму, прошлись в вечерних нарядах по подиуму. Кроме этого, девушки рассказали о своих семьях и семейных ценностях, а также презентовали видеоролики.
Корону победительницы получила студентка факультета экономики и управления Забайкальского государственного университета Эльвира Келдиева. По информации пресс-службы ЗабГУ, завоевать корону студентке помогло трудолюбие и дисциплина. По её словам, успех кроется ещё в том, что она не боится пробовать новое и не боится учиться.
«Первой вице-мисс» стала Алина Невзорова. «Второй вице-мисс» - Елизавета Зайцева. Приз зрительских симпатий получила Екатерина Великая.
Титул «Мисс Чита» выиграла студентка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В матчах примут участие спортсмены от 6 до 80 лет
В Улан-Удэ для врачей проведут гематологическую школу
Начат приём заявок на традиционный фестиваль
Участие примут юные спортсмены двух регионов
Их разглядели горожане, отдыхающие в мини-парке
Среди них Александр Балуев, Юлия Рутберг, Ольга Тумайкина и другие
На него уже зарегистрировались более 20 тысяч человек
В республике построят учебный корпус со спортзалом и столовой для РБМК
В Забайкалье выбрали «королеву красоты» краевого центр
Также предложено подыскать другое место памятнику «Мэргэн»
Его планируется установить в Волгограде
Турнир проводился в Дагестане
Работы на одном из участков завершат в этом году
Проект подготовят к концу 2024 года
Они примут участие в шести видах спорта