Власти растолковали, почему над городом навис «аромат» от очистных
На минувшей неделе жители столицы Бурятии начали усиленно жаловаться на запах фекалий, который воцарился не только в центре города, но добрался и до спальных районов. Его источник – так называемые иловые карты на правобережных очистных сооружениях на Стеклозаводе. На ситуацию обратил внимание мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- Участились обращения о распространении неприятного запаха в центральной и левобережной части города. Поэтому поручаю увеличить частоту обработки иловых карт, – подчеркнул он.
Прежде она проводилась как минимум раз в неделю. Делают это уже четвёртый год подряд.
- Действительно, в 2024-ом неприятный запах с очистных сооружений держится намного дольше обычного – несмотря на то, что график обработки увеличили в разы. Это связано с продолжающейся реконструкцией очистных, – пояснил и. о. заместителя главного инженера МУП «Водоканал» Роман Мицкевич.
Из-за строительства новых объектов иловые карты подвергаются периодической транспортировке и зловоние блокируется не полностью. С этой недели специалисты будут проводить поверхностную обработку в момент поступления в цех и уже после вывоза на специальные площадки, а не только после поступления на площадку, как раньше. Это должно минимизировать распространение «фекального» амбре.
Мероприятия будут продолжаться всё лето. После масштабной реконструкции на правобережных очистных появится блок термической сушки осадков сточных вод.
- Его эксплуатация позволит решить проблему выделения неприятных запахов с иловых площадок, снизить нагрузку на окружающую среду и создать более благоприятные условия для жизни и здоровья горожан. А высушенные осадки можно будет направить во вторичное использование – например, в качестве органических удобрений, почвогрунтов, рекультиватов или для изготовления топливных брикетов, – отметили в администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ объяснили усилившееся зловоние
Общество, Фото:
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