Об уборке нужно сообщать в администрацию соответствующего района
В столице Бурятии опубликована инструкция для населения города по проведению акции «Чистый четверг». Акции состоятся 23 мая, 27 июня, 25 июля и 22 августа.
Участникам акции следует провести санитарную очистку прилегающей территории к частным домовладением, земельным участкам; собрать мусор в мешки, завязать и поставить в одно место. Затем сообщить о проведённой уборке в администрацию соответствующего района для дальнейшего вывоза мусора коммунальными службами.
Сбор собранного мусора будет осуществляться только, если он упакован в мешки. Ветки, бетонные остатки, отходы, связанные с ведением хозяйственной и предпринимательской деятельности, вывозу не подлежат. Такие отходы должны быть вывезены собственниками отходов на полигон ТБО, находящегося в микрорайоне Вахмистрово, урочище Березняк.
- 23 мая с 8:00 до 20:00 на полигоне ТБО будет вестись бесплатный приём мусора. Горожане смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и др. отходы, кроме строительного мусора. Одно условие – принимать будут не более 3 кубометров мусора из одних рук, - сообщает администрация Железнодорожного района.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ горожанам объяснили, как убираться в «Чистый четверг»
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