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В Улан-Удэ пройдёт первая экологическая акция «Чистый четверг»

В Улан-Удэ пройдёт первая экологическая акция «Чистый четверг»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Раз в месяц в тёплое время года организации города будут дружно выходить на уборку

Городские власти поддержали инициативу общественников по уборке территорий Улан-Удэ не два раза в год (во время месячников чистоты весной и осенью, как было ранее), а раз в месяц.

– Мы изучили предложение общественников и неравнодушных горожан. Выяснили, что практика ежемесячных уборок есть во многих регионах России. Тем более, в этом году вопрос уборки города актуален как никогда из-за участившихся случаев штормового ветра. После него город вновь оказывается в мусоре, – рассказал первый заммэра по развитию инфраструктуры города Сергей Гашев.

После обсуждения этого вопроса с руководителями крупных предприятий и торговых сетей и предпринимателями было принято решение об организации в Улан-Удэ акции «Чистый четверг».

– Её суть в том, что раз в месяц в тёплое время года организации города будут дружно выходить на уборку и приводить в порядок прилегающие территории, – пояснил Сергей Гашев. – Начнем мы, конечно, с себя. За каждым структурным подразделением Администрации города закрепим территорию, и уже завтра, 23 мая, все выйдем и наведем чистоту.

При положительном результате акция «Чистый четверг» будет продолжена.

Горожан призывают присоединиться к «Чистому четвергу» и вместе сделать наш город чище и комфортнее.


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экология уборка мусор администрацияУУ

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