В парке Улан-Удэ откроют летний оздоровительный сезон

Стартует очередной сезон социального проекта «Парк здоровья»



24 мая в столице Бурятии состоится открытие сезона «Парк здоровья - всей семьёй». Мероприятие пройдёт в парке «Юбилейный». Начало в 16:00.



- Горожан ждут фитнес-танцы, зумба, уличная атлетика, оздоровительная гимнастика, а также выступления артистов центра культуры и досуга г. Улан-Удэ и мелодии концертного духового оркестра, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

