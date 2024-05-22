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В парке Улан-Удэ откроют летний оздоровительный сезон

В парке Улан-Удэ откроют летний оздоровительный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартует очередной сезон социального проекта «Парк здоровья»

24 мая в столице Бурятии состоится открытие сезона «Парк здоровья - всей семьёй». Мероприятие пройдёт в парке «Юбилейный». Начало в 16:00.

- Горожан ждут фитнес-танцы, зумба, уличная атлетика, оздоровительная гимнастика, а также выступления артистов центра культуры и досуга г. Улан-Удэ и мелодии концертного духового оркестра, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия парки отдыха Здоровый образ жизни спорт

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