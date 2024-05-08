«Терапия впечатлений»: Собаки и лошади порадовали больных детей в Иркутске









В преддверии Дня Победы Иркутскую областную детскую клиническую больницу посетили четвероногие друзья: служебные собаки и лошади из питомника «К9».- Настоящая «терапия впечатлений». Животные подняли настроение пациентам почти всех отделений, - отметил главный врач больницы Юрий Козлов в своём Telegram-канале.Дети посмотрели на мини-репродукции военных машин, а после — сделали несколько тематических картин и получили призы за участие в викторине о Великой Отечественной войне.Мероприятие завершилось солдатской кашей и чаем из полевой кухни.