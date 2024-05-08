Также в городе состоится мотоджимхана
9 мая в Улан-Удэ состоится мотопробег (0+), посвящённый Дню Победы. Сбор пройдёт возле торгового центра «Мёд» с 13:00 до 14:00.
Старт будет дан в 14:00. Мотоциклисты проедут до улицы Балтахинова у мемориала Победы.
Отметим, что 11 мая в столице Бурятии состоятся мотосоревнования «MotoGymkhana» (18+). Мотоджимхана — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.
Мотоджимхана пройдёт на парковке торгово-развлекательного комплекса «Два кита». В 11:00 начнётся регистрация. В 12:00 стартуют соревнования. Вход на турнир свободный.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ проведут мотопробег в честь Дня Победы
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