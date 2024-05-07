В Улан-Удэ разыграют кубок по баскетболу 3х3

Турнир проведут в культурно-спортивном комплексе



С 18 по 19 мая в столице Бурятии пройдёт открытый турнир города Улан-Удэ по баскетболу 3х3 «Кубок горсовета». Соревнования проведут в спортивном зале МУП «КСК». Заседание судейской коллегии состоится 15 мая в 18:00 в управлении по физической культуре и спорту администрации г. Улан-Удэ.



Соревнования пройдут в 5 возрастных группах:

- Мужчины (2005 года рождения и старше);

- Ветераны (40 лет и старше);

- Юноши 2008-2006 года рождения;

- Девушки 2008 года рождения и старше;

-Девушки и юноши 2010-2008 года рождения (для лиц с интеллектуальными нарушениями).



Заявки принимаются до 14 мая включительно. Количество команд ограничено.



Победители и призёры соревнований в командном зачёте в каждой группе будут награждаться кубками за первое место, дипломами, медалями, майками победителей и денежными призами. Лучших игроков в каждой группе наградят ценными призами, дипломами и денежными премиями.



В рамках турнира будут конкурсы штрафных бросков, трёхочковых бросков, по броскам сверху и для зрителей. Победители конкурсов трёхочковых бросков, штрафных бросков, бросков сверху награждаются дипломами, ценными призами и денежными премиями.



Возрастное ограничение: 0+.

