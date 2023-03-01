В Бурятии у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль

Мужчину отправили в колонию
Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».
В судебном заседании установлено, что ранее, в сентябре 2021 года, мужчина осуждён за езду в нетрезвом виде. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года.
Несмотря на наличие судимости, в декабре 2022 года мужчина вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного. Вскоре нарушителя остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.
- Кяхтинский районный суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года 5 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
На основании решения суда автомобиль, на котором совершено преступление, обращён в собственность государства.
Приговор вступил в законную силу.
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