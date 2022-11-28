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В Бурятии пенсионерке выплатят ущерб за ДТП с её домом

В Бурятии пенсионерке выплатят ущерб за ДТП с её домом
Происшествия,  Фото:прокуратура РБ
В дом пожилой женщины врезалась фура

Жительница Кабанского района Бурятии обратилась в прокуратуру по вопросу возмещения вреда, причинённого её дому и имуществу в результате ДТП.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2021 года в селе Брянск водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, врезался в дом местной жительницы. В результате происшествия произошли существенные повреждения в виде деформации коробки дома.

- В связи с этим прокуратура района в интересах пенсионерки в суд направила исковое заявление о возмещении вреда, причинённого имуществу, и взыскании морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд удовлетворил иск, автомобильная компания выплатила пенсионерке 348 тысяч рублей.
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