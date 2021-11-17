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В Бурятии фура съехала с дороги и едва не снесла дом

В Бурятии фура съехала с дороги и едва не снесла дом
Происшествия,  Фото:dtp_03
Необычное ДТП произошло в Кабанском районе

Сегодня днём в селе Тресково Кабанского района Бурятии произошло необычное ДТП. Фура съехала с проезжей части и едва не снесла жилой дом. Большегруз фактически «упёрся» в стену дома. Видео с места происшествия опубликовали в аккаунте dtp_03.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в автоаварии никто не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожие ДТП не раз случались в республике. В сентябре в селе Кижинга 70-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» врезался сперва в ограду, а затем в жилой дом. Пенсионер получил травмы. 

В июне в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии 18-летний парень на «Тойоте Виста» врезался в дом. Примечательно, что молодой человек вовсе не имеет водительских прав.

В мае в центре Улан-Удэ автомобиль врезался в ограждение здания ФСБ.

В апреле в пригородном селе Сужа «Тойота» влетела в жилой дом, где спал трёхмесячный младенец. В автоаварии пострадал малыш, водитель иномарки и его 11-летний пассажир. Все были доставлены в больницу. Автомобиль застрял в доме, и вытаскивать его пришлось с помощью спецтехники.

В марте в центре Улан-Удэ, на улице Партизанская, в дом врезался пьяный водитель «Тойоты Камри».

ДТП

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