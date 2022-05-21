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В Иркутской области на озере утонул шестиклассник

В Иркутской области на озере утонул шестиклассник
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мальчик купался без присмотра взрослых

На днях в городе Черемхово утонул 12-летний мальчик. После уроков он на велосипеде приехал искупаться. Шестиклассник находился на городском озере без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Прошлым летом на водоёмах Иркутской области погибло 11 детей. Большинство трагедий произошло из-за того, что рядом с ними не оказалось их родителей.

- Полиция призывает граждан не допускать бесконтрольного нахождения детей в воде, разъяснять им меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать во время купания, - обратились к жителям региона в пресс-службе. 
Иркутская область утопление

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