Мальчик купался без присмотра взрослых
На днях в городе Черемхово утонул 12-летний мальчик. После уроков он на велосипеде приехал искупаться. Шестиклассник находился на городском озере без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Прошлым летом на водоёмах Иркутской области погибло 11 детей. Большинство трагедий произошло из-за того, что рядом с ними не оказалось их родителей.
- Полиция призывает граждан не допускать бесконтрольного нахождения детей в воде, разъяснять им меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать во время купания, - обратились к жителям региона в пресс-службе.
В Иркутской области на озере утонул шестиклассник
Происшествия, Фото:
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