В Иркутской области на озере утонул шестиклассник

Мальчик купался без присмотра взрослых



На днях в городе Черемхово утонул 12-летний мальчик. После уроков он на велосипеде приехал искупаться. Шестиклассник находился на городском озере без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Прошлым летом на водоёмах Иркутской области погибло 11 детей. Большинство трагедий произошло из-за того, что рядом с ними не оказалось их родителей.



- Полиция призывает граждан не допускать бесконтрольного нахождения детей в воде, разъяснять им меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать во время купания, - обратились к жителям региона в пресс-службе.

