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В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое детей и девушка

В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое детей и девушка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Все трое пострадавших доставлены в больницу

Сегодня днём на улице Дзержинского в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

45-летний водитель автомобиля «Митсубиши» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира транспортного средства: 23-летняя девушка и две девочки пяти и трёх лет.

- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в сотых кварталах в ДТП получила травму пассажирка автобуса.
ДТП
 
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