Все трое пострадавших доставлены в больницу
Сегодня днём на улице Дзержинского в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
45-летний водитель автомобиля «Митсубиши» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира транспортного средства: 23-летняя девушка и две девочки пяти и трёх лет.
- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в сотых кварталах в ДТП получила травму пассажирка автобуса.
В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое детей и девушка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все трое пострадавших доставлены в больницу
ДТП произошло сегодня утром в сотых кварталах
Три человека погибли в январе
Пожар произошёл на трассе в Кабанском районе
Пожар произошёл утром 8 февраля
Следователи инициируют передачу материала проверки
Электроснабжение появилось вечером
Мужчина украл деньги у отца своей сожительницы
К счастью, никто не пострадал
Начала доследственная проверка
Парень рассказал, что ему захотелось покататься на автомобиле
Ребёнок находится в реанимации
Оба инцидента произошли в районах республики
Он успел продать аппарат
Происшествия, 08.02.2021
Они украли ювелирные изделия, деньги, бытовую технику и электроинструменты