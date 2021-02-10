В Улан-Удэ пассажирка автобуса получила травму

- В результате ДТП находившаяся в салоне автобуса 52-летняя пассажирка получила травму «ушиб поясничного отдела позвоночника». После осмотра медиками отпущена домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.









Сегодня утром около 8:30 водитель автобуса «Хендэ Каунти», следуя по улице Бабушкина совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виста».Очевидец аварии рассказал, что пенсионер на «Тойоте» остановился на запрещающий сигнал светофора для поворота налево. В этот момент водитель маршрутки пытался «проскочить». Однако он не успел и произошло столкновение.