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В Бурятии тушили ночной пожар

В Бурятии тушили ночной пожар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной произошедшего стал перекал трубы

В ночь с 17 на 18 ноября в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошел пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.

- Возгорание было оперативно ликвидировано, распространение огня на гараж, расположенный в 2,5 метров от горящего строения, пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 ноября в СНТ «Солнечный» Заиграевского района произошёл пожар, во время самостоятельного тушения которого пострадала пенсионерка.

Справка:

В соответствии с правилами, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см. При установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности.
пожар
 
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