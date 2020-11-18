Причиной произошедшего стал перекал трубы
В ночь с 17 на 18 ноября в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошел пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.
- Возгорание было оперативно ликвидировано, распространение огня на гараж, расположенный в 2,5 метров от горящего строения, пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 ноября в СНТ «Солнечный» Заиграевского района произошёл пожар, во время самостоятельного тушения которого пострадала пенсионерка.
Справка:
В соответствии с правилами, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см. При установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности.
В Бурятии тушили ночной пожар
Происшествия, Фото:
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