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В Бурятии женщина тушила пожар и едва не погибла

В Бурятии женщина тушила пожар и едва не погибла
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ

Вчера, 17 ноября, в СНТ «Солнечный» Заиграевского района Бурятии произошёл пожар на территории частного дома, во время тушения которого пострадала пенсионерка.

На момент прибытия пожарных горел жилой дом и пристроенная к нему баня. На место приехали пожарных трёх частей – из Улан-Удэ, посёлка Онохой и воинской части Соснового Бора.

- В результате пожара огнем повреждена баня на общей площади 32 кв.м. и стена дома на площади 5 кв.м. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пострадала 63-летняя женщина, которая сама пыталась тушить огонь. Пенсионерка отравилась продуктами горения. Она была госпитализирована в больницу.

- Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 17 ноября на пожаре в квартире дома по улице Терешковой в Улан-Удэ пострадал мужчина.
пожар
 
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