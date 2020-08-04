В Улан-Удэ собака напала на ребёнка на детской площадке

Мама пострадавшего мальчика ищет свидетелей
10 июля в Улан-Удэ собака напала на четырёхлетнего ребёнка прямо на детской площадке. Всё произошло около 21:30 на улице Кабанская, 4.
Вероника Дондокова гуляла в тот вечер с двумя детьми – четырёхлетним сыном и двухлетней дочкой. Мальчик захотел прокатиться с горки и начал подниматься по лестнице. В этот момент неподалёку мужчина выгуливал свою собаку-пекинеса.
- Я стояла со стороны спуска горки, ребёнок поднимался по лестнице. Видимо, мужчина был на входе на детскую площадку. Собака сорвалась с поводка и напала на ребёнка, укусила его за ногу, - рассказала «Байкал-Daily» Вероника Дондокова.
Женщина сразу же вызвала полицию и скорую помощь. Приехавшие врачи диагностировали у мальчика укус голени. В дальнейшем травма дала о себе знать.
- Мы через два дня экстренно ездили к хирургу. Нога отекла, и гной не выходил. Мы ставили ему дренаж, чтобы вышел гной и спал отёк, - рассказала мама мальчика.
Ребёнок перенёс сильную боль. «Его четверо человек держали, чтобы ставить ему дренаж, чтобы делать перевязки», - вспоминает мама.
Хозяин собаки изначально признавал вину. Но после того, как узнал, что женщина намерена подавать в суд, перестал идти на контакт.
- Когда они узнали, что я подаю в суд, чтобы они выплатили моральный вред, жена этого мужчины начала на меня «наезжать», говорить: «Мы с вами договаривались». Я им сказала: «У вас есть машина, а я час ждала с двумя маленькими детьми скорую, вы мне даже не предложили ни такси оплатить, ни самим увезти». Какие тут может быть «пойти навстречу» или «решить мирно»? Нет, - рассказывает Вероника Дондокова.
Сейчас жалоба женщины ушла в комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Вероника Дондокова ждёт оттуда ответа и ищет свидетелей. В момент нападения собаки на площадке была девушка, которая тоже гуляла с ребёнком.
- Она мне помогала, потому что я была с двумя детьми и девушка помогала мне с младшей дочкой. Она сама была с ребёнком и со мной дожидалась «скорой», - рассказала женщина.
Вероника ищет эту девушку и других очевидцев инцидента и просит позвонить ей по телефону 89516322022.
В Улан-Удэ собака напала на ребёнка на детской площадке
Происшествия, Фото:
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