В Улан-Удэ собака напала на ребёнка на детской площадке

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мама пострадавшего мальчика ищет свидетелей



10 июля в Улан-Удэ собака напала на четырёхлетнего ребёнка прямо на детской площадке. Всё произошло около 21:30 на улице Кабанская, 4.



Вероника Дондокова гуляла в тот вечер с двумя детьми – четырёхлетним сыном и двухлетней дочкой. Мальчик захотел прокатиться с горки и начал подниматься по лестнице. В этот момент неподалёку мужчина выгуливал свою собаку-пекинеса.



- Я стояла со стороны спуска горки, ребёнок поднимался по лестнице. Видимо, мужчина был на входе на детскую площадку. Собака сорвалась с поводка и напала на ребёнка, укусила его за ногу, - рассказала «Байкал-Daily» Вероника Дондокова.



Женщина сразу же вызвала полицию и скорую помощь. Приехавшие врачи диагностировали у мальчика укус голени. В дальнейшем травма дала о себе знать.



- Мы через два дня экстренно ездили к хирургу. Нога отекла, и гной не выходил. Мы ставили ему дренаж, чтобы вышел гной и спал отёк, - рассказала мама мальчика.



Ребёнок перенёс сильную боль. «Его четверо человек держали, чтобы ставить ему дренаж, чтобы делать перевязки», - вспоминает мама.



Хозяин собаки изначально признавал вину. Но после того, как узнал, что женщина намерена подавать в суд, перестал идти на контакт.



- Когда они узнали, что я подаю в суд, чтобы они выплатили моральный вред, жена этого мужчины начала на меня «наезжать», говорить: «Мы с вами договаривались». Я им сказала: «У вас есть машина, а я час ждала с двумя маленькими детьми скорую, вы мне даже не предложили ни такси оплатить, ни самим увезти». Какие тут может быть «пойти навстречу» или «решить мирно»? Нет, - рассказывает Вероника Дондокова.



Сейчас жалоба женщины ушла в комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Вероника Дондокова ждёт оттуда ответа и ищет свидетелей. В момент нападения собаки на площадке была девушка, которая тоже гуляла с ребёнком.



- Она мне помогала, потому что я была с двумя детьми и девушка помогала мне с младшей дочкой. Она сама была с ребёнком и со мной дожидалась «скорой», - рассказала женщина.



Вероника ищет эту девушку и других очевидцев инцидента и просит позвонить ей по телефону 89516322022.



