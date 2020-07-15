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Улан-удэнцы подсчитывают ущерб от ливня с градом

Улан-удэнцы подсчитывают ущерб от ливня с градом
Происшествия,  Фото:anonim03_uu, ves_ulan_ude_
Градины были размером практически с куриные яйца

В Улан-Удэ прошедший во второй половине дня ливень с градом повредил имущество горожан и жителей пригородных посёлков. Большие градины повредили автомобили, побили огороды и теплицы в сёлах Вахмистрово, Нижнем Саянтуе, Поселье, Истоке, Солдатском, сотых кварталах. 

Фото и видео прошедшего града и его последствий активно распространяют в бурятских пабликах в Инстаграм. Некоторые льдинки достигали размеров едва не куриных яиц. 



Также были затоплены некоторые подземные паркинги в Улан-Удэ.

«Кошмар», «Ужас», «Ничего себе», «В Вахмистрово был такой град, всё побило», - пишут пользователи.

В 110 микрорайоне очевидцам удалось запечатлеть молнию, ударившую в нескольких десятках метров. Электрический разряд поразил дерево. 

 

Улан-удэнцы также сообщают о перебоях с сотовой связью. 



град ливень
 
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