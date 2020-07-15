Улан-удэнцы подсчитывают ущерб от ливня с градом

В Улан-Удэ прошедший во второй половине дня ливень с градом повредил имущество горожан и жителей пригородных посёлков. Большие градины повредили автомобили, побили огороды и теплицы в сёлах Вахмистрово, Нижнем Саянтуе, Поселье, Истоке, Солдатском, сотых кварталах.
Фото и видео прошедшего града и его последствий активно распространяют в бурятских пабликах в Инстаграм. Некоторые льдинки достигали размеров едва не куриных яиц.
Также были затоплены некоторые подземные паркинги в Улан-Удэ.
«Кошмар», «Ужас», «Ничего себе», «В Вахмистрово был такой град, всё побило», - пишут пользователи.
В 110 микрорайоне очевидцам удалось запечатлеть молнию, ударившую в нескольких десятках метров. Электрический разряд поразил дерево.
Улан-удэнцы также сообщают о перебоях с сотовой связью.