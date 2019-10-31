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В Бурятии двум родственникам подожгли сено

В Бурятии двум родственникам подожгли сено
Происшествия, 
Пожары произошли в Мухоршибирском районе

Накануне, 30 октября в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии загорелось сено открытого хранения на территории дома. В результате пожара огнём уничтожено 80 центнеров сена. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной пожара, предположительно, послужил поджог. Потому что 10 октября кормовые заготовки также горели у родственника хозяина домовладения.

Также накануне в селе Темник Селенгинского района произошло загорание трансформаторной подстанции. На момент прибытия первого подразделения электроустановка горела изнутри. В результате пожара трансформаторная подстанция повреждена изнутри на площади 8 кв.м. Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание.


пожар Поджог
 
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