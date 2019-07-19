«В огороде было море»: В Улан-Удэ после ремонта дороги затопило дом

- В прошлый раз, когда дождь прошёл, особо ничего не затопило - только подполье немного. Но вот позавчера, когда был сильный дождь, у нас всё размыло, не выдержал напора воды даже бетонный блок в подвале, на котором висят фильтры. Мы накануне ездили в администрацию Железнодорожного района, там нам ничем не помогли. Приехал потом мужчина, сфотографировал подвал, сказал, что ничем помочь не может, и ушёл, - рассказывают Коля с бабушкой.











В столице Бурятии по улице 502 километр двор, огород и подвал жилого дома в частном секторе затопило после сильного дождя. С последствиями дождя 12-летний Коля Бухальцев вместе с бабушкой Надеждой Ивановной справляются самостоятельно. Говорят, что никто к ним на помощь не пришёл, хотя они звонили и обращались в администрацию Железнодорожного района.Раньше такого мини-потопа у них не наблюдалось. Они утверждают, что всё началось после ремонта дороги на 502 километре. Подрядчик, выполнявший работы на участке, возможно, не обустроил систему отвода дождевой воды. Точнее сделал, но потом передумал.- Дорогу делали на 502 км, и там сначала были сливы для воды, еще были решётки, которые начали затем воровать. В итоге компания, которая проводила ремонт, приняла решение всё это заасфальтировать. И к нам вся эта вода начала бежать, поскольку дом находится в низине. В итоге в огороде целое море было, и в подвал проникла вода. Мы накануне говорили, чтобы хотя бы земли привезли, чтобы сделать отсыпку, - рассказали пострадавшие.Соседей семьи после ливней топит не так сильно, поэтому те никуда не обращаются. А вот дом Николая и его бабушки Надежды Ивановны - в низине, и каждый раз у них во дворе после дождя образуется потоп. Мальчик и его бабушка просят о помощи.В мэрии Улан-Удэ обещали предоставить комментарий по ситуации позже.