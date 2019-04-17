В Иркутске вор пытался убежать от патруля Росгвардии

Парень украл дорогой гаджет
В Иркутске сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования получили ориентировку на молодого человека, подозреваемого в краже. Он украл дорогой смартфон у мужчины, сообщили в областном управлении Росгвардии.
Через несколько минут недалеко от места преступления стражи порядка обнаружили молодого человека, внешне схожего по приметам, указанным в ориентировке.
- Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчина начал убегать, однако благодаря профессиональным действиям сотрудников был задержан, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
21-летнего иркутянина передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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