Мэра Гусиноозёрска могут отправить в отставку

Прокуратура выявила антикоррупционное нарушение, которое грозит отставкой мэру Гусиноозёрска
Прокуратура требует отставки мэра Гусиноозёрска Андрея Кудряшова. Проведённая в июне прокуратурой проверка выяснила, что Кудряшов предоставил недостоверные сведения о доходах.
- При проверки справки о доходах и расходах имущественного характера установлено, что за 2018 год Кудряшов предоставил недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В связи с изложенным, межрайонная прокуратура 26 июня 2019 года направила информацию в Совет депутатов города Гусиноозёрск о выявленных нарушениях, - прокомментировали «Байкал-Daily» в Гусиноозёрской межрайонной прокуратуре.
Дальнейшая судьба градоначальника города в Бурятии будет зависеть от решения депутатов. Вскоре на сессии будет решён вопрос об отстранении в связи с утратой доверия.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в 2016 году в отношении Андрея Кудряшова начали процедуру банкротства. Он задолжал по кредитам «Россельхобанку» 9,9 миллионов рублей. Кудряшов выступал поручителем по кредиту сельхозпредприятия ООО «ТохойАгроТранс», которое когда-то возглавлял. Тогда же должник заявлял, что его имущество, заложенное под кредит, дёшево распродают.
Справка:
Андрей Кудряшов родился 23 апреля 1969 года в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятской АССР. Окончил Загустайскую среднюю школу, затем курсы трактористов-машинистов. Позже окончил Сибирский институт права, экономики и управления по специальности «Менеджмент организации». В 1987-1989 гг. проходил службу в рядах Советской Армии в войсках ПВО.
После армии работал водителем в АТП «Загустайское сельпо», трудился мастером производственного обучения в профтехучилище села Тохой. Создал собственное предприятие ИП «Кудряшов». В 2001 году возглавил ООО «ТохойАгроТранс» (предприятие, занимающееся грузовыми перевозками, торгово-закупочной деятельностью, заготовкой и переработкой древесины, сельским хозяйством, строительством и дорожными работами).
За высокие показатели в развитии бизнеса присвоено звание «Топ-менеджер Российской Федерации 2006 года».
С 2004 по 2008гг. был избран депутатом районного Совета депутатов Селенгинского района. В 2008 году был избран на должность главы города Гусиноозёрск. В 2013 году вновь победил на выборах.
Мэра Гусиноозёрска могут отправить в отставку
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