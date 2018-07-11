Руководителем службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области стала судья

На должность руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области назначена Марина Аникеева



Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба областного правительства.



Марина Аникеева родилась в Иркутске, закончила Иркутский государственный университет, по образованию – юрист. С 1985 года работала на различных должностях в посёлке Новошахтинский Приморского края.



С 1992 года - следователь прокуратуры Жигаловского района, с 1996 - судья Качугского районного суда Иркутской области, с 2003 - судья Иркутского областного суда.





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