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В райцентре в Бурятии за год появятся два новых моста

В райцентре в Бурятии за год появятся два новых моста
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Один из них готов уже на 80%

В 2024 году в Кяхте введут в эксплуатацию сразу два новых моста – на улицах Банзарова и на Свердлова, через ручей Зелёный Ключ.

На первый в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 71 миллион рублей. Деревянная переправа в центре города, по которой транспорт ездил раньше, износилась и эксплуатировать её дальше было невозможно. 

Новое сооружение будет двухпролётным. Его длина составит 27,7, а ширина – 13 с лишним метров. Оно готово уже на 80%. На Банзарова уже установили опоры и арочные конструкции, забетонировали портальные стенки, собрали трубы и отсыпали основу дорожного полотна. На объекте трудится бригада из 10 человек.

- Необходимо уложить дорожное полотно как на самом мосту, так и на подходах к нему. Для безопасности пешеходов оборудуют освещение, перильное и барьерное ограждения и обустроят тротуары. Уже в этом году объект введут в эксплуатацию и местным жителям не придётся ездить в объезд, – рассказал глава Минтранса РБ Александр Гоге. 

Средства на реконструкцию второго моста, который связывает центр с другими районами Кяхты, выделили из дорожного фонда Бурятии. Затраты на него оценили в 61 миллион 200 тысяч рублей. Прежнюю переправу построили в 2000 году. Время и возросшие нагрузки дали о себе знать – конструкция находилась в ненормативном состоянии. Её пришлось демонтировать.  Ширина проезжей части на новой составит 7 метров. По обеим сторонам сделают тротуары для пешеходов.
мост реконструкция

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