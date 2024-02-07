В райцентре в Бурятии за год появятся два новых моста

Общество, Фото: Минтранс Бурятии

Один из них готов уже на 80%



В 2024 году в Кяхте введут в эксплуатацию сразу два новых моста – на улицах Банзарова и на Свердлова, через ручей Зелёный Ключ.



На первый в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 71 миллион рублей. Деревянная переправа в центре города, по которой транспорт ездил раньше, износилась и эксплуатировать её дальше было невозможно.



Новое сооружение будет двухпролётным. Его длина составит 27,7, а ширина – 13 с лишним метров. Оно готово уже на 80%. На Банзарова уже установили опоры и арочные конструкции, забетонировали портальные стенки, собрали трубы и отсыпали основу дорожного полотна. На объекте трудится бригада из 10 человек.



- Необходимо уложить дорожное полотно как на самом мосту, так и на подходах к нему. Для безопасности пешеходов оборудуют освещение, перильное и барьерное ограждения и обустроят тротуары. Уже в этом году объект введут в эксплуатацию и местным жителям не придётся ездить в объезд, – рассказал глава Минтранса РБ Александр Гоге.



Средства на реконструкцию второго моста, который связывает центр с другими районами Кяхты, выделили из дорожного фонда Бурятии. Затраты на него оценили в 61 миллион 200 тысяч рублей. Прежнюю переправу построили в 2000 году. Время и возросшие нагрузки дали о себе знать – конструкция находилась в ненормативном состоянии. Её пришлось демонтировать. Ширина проезжей части на новой составит 7 метров. По обеим сторонам сделают тротуары для пешеходов.

