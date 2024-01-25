О сроках выдачи будет сообщено позднее
Единый образец удостоверения для многодетных семей установит правительство России. Выдача документа будет обеспечиваться на уровне регионов после его утверждения и изготовления. Удостоверения многодетной семьи Республики Бурятия действительны и будут работать вплоть до выдачи документа нового образца.
О сроках выдачи нового удостоверения семьи республики будут оповещены через госпаблики органов социальной защиты и региональных СМИ.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин установил статус многодетной семьи в России. Как следует из документа, многодетной является семья, в которой есть трое или больше детей. Причём этот статус у семьи устанавливается бессрочно.
Указ также определяет меры поддержки для многодетных семей. Так, им гарантируются государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное назначение страховых пенсий по старости, меры поддержки в трудовых отношениях, профессиональное обучение многодетных родителей, право на бесплатное посещение музеев и выставок, парков культуры.
- Важно, что многодетной семье оказываются все эти меры поддержки до достижения старшим ребёнком 18-летия или 23 лет в случае, если он получает образование с очной формой обучения, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Для многодетных семей разработают удостоверения федерального образца
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