Горячую воду планируют подать в конце августа
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Муниципальной жилинспекции взять на особый контроль вопрос начисления платы за горячую воду жителям Советского и Железнодорожного районов, которые были отключены от горячего водоснабжения на период реконструкции тепломагистрали №3.
- Не должно быть начислений за горячую воду, а если кто-то уже уплатил, то для них должен быть автоматически сделан перерасчёт, у них должна быть переплата. Прошу Муниципальную жилищную инспекцию взять этот вопрос на контроль. Наша задача - не допустить, чтобы права горожан, подключённых к тепломагистрали №3, были ущемлены, - поручил Игорь Шутенков.
Горячее водоснабжение потребителям теплотрассы в Советском и части Железнодорожного района планируется подать в конце августа.
Масштабный проект по реконструкции тепломагистрали №3 позволит обеспечить надёжность теплоснабжения города на 50-60 лет вперёд и перевести порядка 10 тысяч потребителей мкрн Стеклозавод на централизованное теплоснабжение. При этом будут закрыты четыре неэффективные угольные и мазутные котельные, которые наносят большой вред экологии города.
Игорь Шутенков: «Права горожан, подключённых к тепломагистрали №3, не должны быть ущемлены»
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