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Учёные нашли редкие для Бурятии растения

Учёные нашли редкие для Бурятии растения
Общество,  Фото:ФГБУ «Байкальский государственный заповедник»
Чужеродные виды растений обнаружили во время экспедиции

Научные сотрудники Байкальского заповедника совместно с научным сотрудником института общей и экспериментальной биологии СО РАН Алексеем Суткиным провели научно-исследовательские работы по изучению синантропных видов растений, а также изучение растительных сообществ с их участием на территории охранной зоны Байкальского заповедника.

Дороги и тропы служат основными миграционными коридорами, по которым синантропные растения проникают в природные резерваты и распространяются в их пределах. Некоторые из них интродуценты (хорошо возобновляются и внедряются в естественные растительные сообщества). Для таких видов растений уделяется особое внимание по их изучению, распространению и влияния на растительные сообщества.

Были продолжены исследования инвазивного вида люпина многолистного (Lupinus polyphyllus) вдоль экологической тропы «В дебрях Хамар-Дабана» (Кедровая аллея, район ЛЭП). Во время полевых работ сделаны геоботанические описания, измерение площади, занимаемой люпином. Эти исследований будут обработаны в период камеральных работ.

- Выявление чужеродной флоры имеет важное значение, эти исследования позволяют сделать оценку современного состояния и степени антропогенной нерешённости растительности на обследуемых участках, - отметили в Байкальском заповеднике.

Во время экспедиции были найдены новые места произрастания редких для территории Бурятии видов растений, таких, как например, кенигия Вейрича (Koenigia weyrichii), чина гороховидная (Lathyrus pisiformis), бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare), зорька халцедонская (Lychnis chalcedonica) и др. Также были обнаружены новые виды растений, определение которых будет подтверждено при камеральных работах.


Справка:

Чужеродные виды растений – это растения, которые были занесены в результате деятельности человека в новую природную среду. Некоторые чужеродные виды были завезены преднамеренно (например, золотарник канадский (Solidago canadensis) интродуцирован в качестве декоративного растения), и многие из натурализовавшихся популяций вида являются результатом «бегства из культуры».

Синантропная флора – это все растения, произрастающие в нарушенных человеком местообитаниях (около жилья, у дорог, на полях).

Инвазионный вид, или инвазивный вид (от лат. invasio — «нашествие, нападение, набег; насилие; насильственный захват»), - биологический вид, распространение которого угрожает биологическому многообразию.

Интродуценты (интродуцированные растения) – это растения, переселённые в местность, где они раньше не существовали.

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