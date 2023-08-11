В честь события состоялось крестное шествие
10 августа, в день празднования чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Одигитрия Смоленская, Свято-Одигитриевский собор города Улан-Удэ отметил свой престольный праздник. канун праздника митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом, вместе с духовенства столицы Бурятии было совершено праздничное всенощное бдение с литией и акафистом в Одигитриевском соборе.
В день праздника в соборе был совершён водосвятный молебен перед старинным чтимым образом «Одигитрия» Смоленская. На праздничные богослужения по случаю престольного торжества в главный собор Бурятской митрополии собрались священнослужители епархии, братии Свято-Троицкого Селенгинского и Спасо-Преображенского Посольского мужских монастырей, а также военнослужащие воинских частей Бурятии, военнослужащие роты охраны 36 общевойсковой армии, члены епархиальных молодёжных клубов, жители города Улан-Удэ, прихожане из разных приходов Бурятской митрополии и паломники, приехавшие из дальних районов Бурятии и близлежащих регионов.
Перед образом «Одигитрия» в течение богослужений стоял почётный караул из военнослужащих воинских частей республики.
Также митрополит Иосиф, по случаю престольного праздника, совершил божественную литургию. По окончании было совершено торжественное крестное шествие с образом по центральным улицам города Улан-Удэ. Крестный ход прошёл от Свято-Одигитриевского собора до строящегося Успенского кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Собор в Улан-Удэ отметил престольный праздник
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