«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В четверг, 10 августа, по улицам Улан-Удэ прошёл Одигитриевский крестный ход. Таким образом Одигитриевский собор отметил свой престольный праздник. Главной святыней стал старинный Смоленский образ Богородицы Одигитрия.
Крестный ход возглавляла перевозная колокольня, которую установили в кузове грузовика. Верующие несли хоругви, иконы и флаги, а также пели церковные песни.
Колонна прошла по центральным улицам города - от Свято-Одигитриевского собора до строящегося Успенского кафедрального собора, что в парке имени Орешкова. Верующие даже смогли зайти и помолиться в не достроенном ещё храме. Завершилось мероприятие праздничным концертом и общей трапезой.
Свидетелями мероприятия стали многие горожане. Люди выходили на звук колоколов на улицу, чтобы воочию увидеть шествие. Из-за крестного хода останавливали автомобильное движение, и водителям в обеденное время пришлось ждать, пока пройдёт колонна.
В прошлом году состоялся аналогичный крестный ход. Колонна прошла тем же маршрутом. А вот в 2020-м ковидном году шествия не было. Тогда митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил объезд Улан-Удэ с чтением молитв и со святыней — образом небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки, с частицей его святых мощей.
Крестный ход прошёл по улицам Улан-Удэ
Общество, Фото:
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