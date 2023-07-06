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В Улан-Удэ впервые покажут гуннские котлы

В Улан-Удэ впервые покажут гуннские котлы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии откроется выставка, посвящённая гуннам

В Улан-Удэ с 11 июля начнёт работу археологическая выставка «Стиль и образы гуннов», посвящённая высокому художественному мастерству и культурным традициям гуннской эпохи. Её можно будет увидеть в музее истории имени М.Н. Хангалова.

- Племена, которых в 3 веке до н.э. объединил на просторах Центральной Азии в мощную степную империю шаньюй Модэ, обладали великолепными знаниями обработки камня, бронзового литья, костяной резьбы, гончарного ремесла и пр. Особенно ярко это проявилось в создании художественных бронзовых изделий, в основе которых был уже развитый к этому времени скифо-сибирский звериный стиль. Гунны были не только продолжателями традиций этого известного стиля, но и привнесли, и развили многочисленные новые образы, формы разнообразных изделий, расширив и виды материалов в их изготовлении. Наиболее известными среди всех изделий являются поясные пластины, пряжки, накладки, где изображались как реалистические, так и фантастические образы животных, а также разнообразные орнаменты, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.

На выставке посетители впервые увидят гуннские котлы, которые в недавнем времени поступили в музей. Кроме этого, будут представлены лучшие образцы археологической гуннской коллекции национального музея Бурятии, дополненные фотографиями предметов Кяхтинского краеведческого музея им. В.А. Обручева, музея Бурятского научного центра СО РАН и других коллекционных собраний.

Экспозиция займёт зал на первом этаже. Структура расположения материалов позволит посетителям оптимально получить нужные сведения о расцвете цивилизации гуннов.

- Влияние гуннских традиций прослеживается и в современных культурах многих народов мира, но прежде всего у бурят и эвенков, - добавили в пресс-службе нацмузея.

Возрастное ограничение: 0+.


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