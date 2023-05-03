В Бурятии определили чемпиона по чтению вслух

За титул боролись старшеклассники республики



С 1 марта по 20 апреля в школах Бурятии состоялись отборочные туры чемпионата мира чтению вслух среди старшеклассников «Страница-23» среди учащихся средних и средне-специальных учебных заведений. В каждом отборочном туре жюри выявили одного победителя, который отправился на полуфинал и финал регионального этапа в Улан-Удэ.



В соревновании, прошедшем 28 апреля, приняли участие старшеклассники возрастом от 14 до 17 лет. За победу соревновались школьники из Улан-Удэ, Тарбагатайского, Кабанского, Прибайкальского, Селенгинского, Курумканского и Бичурского районов.



В 2023 году чемпионкой Бурятии стала Надежда З., ученица 9 класса МОУ «Нестеровская СОШ». В этом году Надежда представит Бурятию на всероссийском полуфинале Конференции «Восток» и посоревнуется с 8-ю чемпионами других региональных этапов.



В финале она встретилась с Валерией Р., ученицей МАОУ «СОШ №17» и Алиной Ч., ученицей МБОУ «Бичурская школа №2». Участники чемпионата прочли поэзию и прозу, а секретным раундом стали стихи поэта Намжила Нимбуева.



Все участники финального этапа получили книжные призы и подарочные сертификаты. Ведущей чемпионата стала Надежда Разуваева, режиссёр и актриса Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



