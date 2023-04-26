Заявки принимаются по 10 мая
В Улан-Удэ состоится IV открытый городской конкурс творческих работ «Была война... Была Победа!», посвящённый столетию Республики Бурятия. К участию приглашаются воспитанники, учащиеся и педагогические работники всех образовательных учреждений.
Конкурс проводится без возрастных ограничений. Среди его номинаций: «ИЗО, графика, живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Техническое творчество» (Lego, робототехника, видеоролики, видеопрезентации, мультипликация).
Участники могут выполнить работы на темы: «По дорогам памяти», «Подвиг солдата во имя мира на Земле», «Солдаты той же войны», «Традициям жить!» и «Военная техника». Приём заявок завершится 10 мая, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ стартовал городской конкурс творческих работ
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