В Улан-Удэ стартовал городской конкурс творческих работ

Заявки принимаются по 10 мая



В Улан-Удэ состоится IV открытый городской конкурс творческих работ «Была война... Была Победа!», посвящённый столетию Республики Бурятия. К участию приглашаются воспитанники, учащиеся и педагогические работники всех образовательных учреждений.



Конкурс проводится без возрастных ограничений. Среди его номинаций: «ИЗО, графика, живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Техническое творчество» (Lego, робототехника, видеоролики, видеопрезентации, мультипликация).



Участники могут выполнить работы на темы: «По дорогам памяти», «Подвиг солдата во имя мира на Земле», «Солдаты той же войны», «Традициям жить!» и «Военная техника». Приём заявок завершится 10 мая, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 0+.

