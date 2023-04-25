25 апреля

24 апреля

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В Бурятии определят лучшего куратора ссузов

В Бурятии определят лучшего куратора ссузов
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
За победу в конкурсе борются 22 участника

24 апреля в столице Бурятии стартовал очный этап I республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший куратор профессиональных образовательных организаций», посвящённого Году педагога и наставника и столетию республики. Мероприятие проходит на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа.

Всего в конкурсе принимают участие 22 куратора, которые уже стали лучшими в своих образовательных организациях и на предварительном этапе успешно справились заочным конкурсным заданием по написанию эссе на тему «Куратор-наставник: должность или миссия?!».

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, на церемонии официального открытия тепло приветствовали участников конкурса, представителей колледжей и техникумов республики. Им пожелали новых открытий, находок, впечатлений, позитивных эмоций и хорошего настроения. Выступающие единодушно выразили надежду, что новый конкурс профессионального мастерства, символично стартовавший в Год педагога и наставника в России, станет традиционным, даст новый импульс для совершенствования воспитательного процесса в колледжах и техникумах, позволит кураторам продемонстрировать и продвигать лучшие региональные практики.

В течение трёх соревновательных дней конкурсантов ожидают конкурсные испытания «Визитка», «Разработка и защита воспитательного мероприятия», а также «Диалоги о воспитании», которые позволят жюри оценить профессиональное педагогическое мастерство каждого участника и выявить абсолютного победителя и призёров конкурса.

Бурятия ссузы конкурс куратор образование профессиональное среднее образование

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