Улан-удэнцам объяснили, почему автобусы № 16 не стоят на «конечке»

Большие «волгабасы» могут помешать другому транспорту
Жители бурятской столицы задались вопросом, почему водители новых больших автобусов, следующих по маршруту № 16, не ждут пассажиров на конечной остановке на «Элеваторе».
- К нам в диспетчерскую поступают сообщения, что автобус подъезжает, открывает двери и сразу трогается, как на обычной остановке, – рассказали на официальной страничке МУП «Городские маршруты» во «ВКонтакте».
Там пояснили: автобус, тем более – «волгабас», не может долго стоять на этой «конечке».
- Помимо нашего, там проходит много других маршрутов. Сама трасса перегружена. Тем самым мы создадим помехи другому автотранспорту. Поэтому автобусы и не задерживаются, – рассказали в МУП.
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