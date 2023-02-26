Улан-удэнцам объяснили, почему автобусы № 16 не стоят на «конечке»

Большие «волгабасы» могут помешать другому транспорту





Жители бурятской столицы задались вопросом, почему водители новых больших автобусов, следующих по маршруту № 16, не ждут пассажиров на конечной остановке на «Элеваторе».- К нам в диспетчерскую поступают сообщения, что автобус подъезжает, открывает двери и сразу трогается, как на обычной остановке, – рассказали на официальной страничке МУП «Городские маршруты» во «ВКонтакте».Там пояснили: автобус, тем более – «волгабас», не может долго стоять на этой «конечке».- Помимо нашего, там проходит много других маршрутов. Сама трасса перегружена. Тем самым мы создадим помехи другому автотранспорту. Поэтому автобусы и не задерживаются, – рассказали в МУП.