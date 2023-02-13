Заповедник Бурятии принял участие в «Снегомэне»

Общество, Фото: Байкальский заповедник

Сотрудники Байкальского заповедника поучаствовали в деловой, просветительской и творческой части фестиваля



В Байкальске с 8 по 12 февраля проходил фестиваль белого творчества «Снегомэн – 23». Участие в зимнем празднике народного творчества приняла группа сотрудников Байкальского заповедника.



В самый насыщенный день фестиваля, 11 февраля, сотрудники заповедника направились в Байкальск. Расписание визита было наполнено разнообразными событиями. Специалисты отдела экологического просвещения познакомились с изделиями местных мастеров на ярмарке экотоваров, изучили предложения сувенирной, полиграфической и гастрономической продукции байкальчан. Также они встретились с партнёрами и коллегами, обсудили перспективы сотрудничества, поговорили о взаимодействии.



Кроме этого, Байкальский заповедник подготовил и провёл небольшое эколого-просветительское мероприятие для местного населения. Также группа приняла участие в Белом Карнавале.



- Все прошли бодрым маршем – шествием по Байкальску в оригинальных костюмах. С нами были Белка и Лисица, Сова и Косуля, а ещё и экстравагантная Ёлка! – сообщает пресс-служба заповедника.



Добравшись до территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, специалисты с интересом изучали произведения, представленные на «Холодной выставке» в АТЦ. На площадке, подготовленной для создания снежных скульптур, они попробовали стать скульпторами. Из-под скребков, ножей, пилок и стамесок появились «Леший», «Белка» и «Башня рыцарского замка».



- Очень хотелось посетить фестиваль. «Снегомэн» впечатлил! Особенно подготовка группы нашего заповедника! Ведь у нас было всё, что надо для участия в таком событии, особенно хорошее настроение и отличная команда, - заявил участник фестиваля, сотрудник общего отдела заповедника Евгений Горшков.



