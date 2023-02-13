13 февраля

12 февраля

Популярное

Заповедник Бурятии принял участие в «Снегомэне»

Заповедник Бурятии принял участие в «Снегомэне»
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Сотрудники Байкальского заповедника поучаствовали в деловой, просветительской и творческой части фестиваля

В Байкальске с 8 по 12 февраля проходил фестиваль белого творчества «Снегомэн – 23». Участие в зимнем празднике народного творчества приняла группа сотрудников Байкальского заповедника.

В самый насыщенный день фестиваля, 11 февраля, сотрудники заповедника направились в Байкальск. Расписание визита было наполнено разнообразными событиями. Специалисты отдела экологического просвещения познакомились с изделиями местных мастеров на ярмарке экотоваров, изучили предложения сувенирной, полиграфической и гастрономической продукции байкальчан. Также они встретились с партнёрами и коллегами, обсудили перспективы сотрудничества, поговорили о взаимодействии.

Кроме этого, Байкальский заповедник подготовил и провёл небольшое эколого-просветительское мероприятие для местного населения. Также группа приняла участие в Белом Карнавале.

- Все прошли бодрым маршем – шествием по Байкальску в оригинальных костюмах. С нами были Белка и Лисица, Сова и Косуля, а ещё и экстравагантная Ёлка! – сообщает пресс-служба заповедника.

Добравшись до территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, специалисты с интересом изучали произведения, представленные на «Холодной выставке» в АТЦ. На площадке, подготовленной для создания снежных скульптур, они попробовали стать скульпторами. Из-под скребков, ножей, пилок и стамесок появились «Леший», «Белка» и «Башня рыцарского замка».

- Очень хотелось посетить фестиваль. «Снегомэн» впечатлил! Особенно подготовка группы нашего заповедника! Ведь у нас было всё, что надо для участия в таком событии, особенно хорошее настроение и отличная команда, - заявил участник фестиваля, сотрудник общего отдела заповедника Евгений Горшков.

Байкальский заповедник заповедник Байкальск фестиваль снег Бурятия Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открыт Год педагога и наставника
В Улан-Удэ открыт Год педагога и наставника
Общество, 13.02.2023
В торжественном мероприятии приняло участие около 600 человек
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество, 13.02.2023
Юбилей отметил житель Кяхтинского района
Дзюдоисты Бурятии стали первыми на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии стали первыми на первенстве ДФО
Общество, 13.02.2023
Спортсмены республики завоевали 16 медалей
В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по гиревому спорту
В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по гиревому спорту
Общество, 13.02.2023
Республику на соревнованиях представляют именитые спортсмены
Боксана из Бурятии стала призёром серии «Золотой пояс»
Боксана из Бурятии стала призёром серии «Золотой пояс»
Общество, 13.02.2023
Людмила Воронцова стала второй на международном турнире в Марокко
В Улан-Удэ зрителей концерта в честь Сагаалгана просят прийти в национальных костюмах
В Улан-Удэ зрителей концерта в честь Сагаалгана просят прийти в национальных костюмах
Общество, 13.02.2023
Состоится конкурс на лучшее семейное фото в нацкостюмах
В Улан-Удэ шаманы устроят обряд очищения перед Белым месяцем
В Улан-Удэ шаманы устроят обряд очищения перед Белым месяцем
Общество, 13.02.2023
Они разведут костёр для сжигания негатива
Часть Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето
Часть Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето
Общество, 13.02.2023
Запланирована масштабная реконструкция тепломагистрали
За два дня из районов Бурятии в Улан-Удэ эвакуировали 11 человек
За два дня из районов Бурятии в Улан-Удэ эвакуировали 11 человек
Общество, 13.02.2023
Им срочно потребовалась медицинская помощь
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 13.02.2023
В ближайшие дни резких погодных изменений не ожидается  
Видеоблогер восхитился красотами Бурятии и чистотой в Улан-Удэ
Видеоблогер восхитился красотами Бурятии и чистотой в Улан-Удэ
Общество, 13.02.2023
Сергей Сахалин назвал столицу Бурятии «ухоженным и приятным городом»
В Улан-Удэ после возгорания в 40-й школе вплотную взялись за остальные СОШ
В Улан-Удэ после возгорания в 40-й школе вплотную взялись за остальные СОШ
Общество, 13.02.2023
В учебных, спортивных и культурных учреждениях поручили усилить меры безопасности
Улица в пригороде Улан-Удэ утопает в мусоре
Улица в пригороде Улан-Удэ утопает в мусоре
Общество, 13.02.2023
Его уже почти месяц не вывозят из-за гололёда
В столице Бурятии через неделю перекроют несколько улиц
В столице Бурятии через неделю перекроют несколько улиц
Общество, 13.02.2023
В городе под конец зимы затеяли реконструкцию тепломагистрали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^