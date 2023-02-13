Сотрудники Байкальского заповедника поучаствовали в деловой, просветительской и творческой части фестиваля
В Байкальске с 8 по 12 февраля проходил фестиваль белого творчества «Снегомэн – 23». Участие в зимнем празднике народного творчества приняла группа сотрудников Байкальского заповедника.
В самый насыщенный день фестиваля, 11 февраля, сотрудники заповедника направились в Байкальск. Расписание визита было наполнено разнообразными событиями. Специалисты отдела экологического просвещения познакомились с изделиями местных мастеров на ярмарке экотоваров, изучили предложения сувенирной, полиграфической и гастрономической продукции байкальчан. Также они встретились с партнёрами и коллегами, обсудили перспективы сотрудничества, поговорили о взаимодействии.
Кроме этого, Байкальский заповедник подготовил и провёл небольшое эколого-просветительское мероприятие для местного населения. Также группа приняла участие в Белом Карнавале.
- Все прошли бодрым маршем – шествием по Байкальску в оригинальных костюмах. С нами были Белка и Лисица, Сова и Косуля, а ещё и экстравагантная Ёлка! – сообщает пресс-служба заповедника.
Добравшись до территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, специалисты с интересом изучали произведения, представленные на «Холодной выставке» в АТЦ. На площадке, подготовленной для создания снежных скульптур, они попробовали стать скульпторами. Из-под скребков, ножей, пилок и стамесок появились «Леший», «Белка» и «Башня рыцарского замка».
- Очень хотелось посетить фестиваль. «Снегомэн» впечатлил! Особенно подготовка группы нашего заповедника! Ведь у нас было всё, что надо для участия в таком событии, особенно хорошее настроение и отличная команда, - заявил участник фестиваля, сотрудник общего отдела заповедника Евгений Горшков.
Заповедник Бурятии принял участие в «Снегомэне»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В торжественном мероприятии приняло участие около 600 человек
Юбилей отметил житель Кяхтинского района
Спортсмены республики завоевали 16 медалей
Республику на соревнованиях представляют именитые спортсмены
Людмила Воронцова стала второй на международном турнире в Марокко
Состоится конкурс на лучшее семейное фото в нацкостюмах
Они разведут костёр для сжигания негатива
Запланирована масштабная реконструкция тепломагистрали
Горожане опасаются вербовок и всяческих провокаций
Им срочно потребовалась медицинская помощь
В ближайшие дни резких погодных изменений не ожидается
Сергей Сахалин назвал столицу Бурятии «ухоженным и приятным городом»
В учебных, спортивных и культурных учреждениях поручили усилить меры безопасности
Его уже почти месяц не вывозят из-за гололёда
В городе под конец зимы затеяли реконструкцию тепломагистрали