На севере Бурятии прошёл Байкальский рождественский фестиваль

Ведущие артисты оперного театра выступили перед жителями отдалённого района



В Северо-Байкальском районе Бурятии с успехом прошли концерты XIV Байкальского рождественского фестиваля (возрастное ограничение 12+). Артистов фестиваля встретили в селе Кичера, Новом Уояне, Нижнеангарске, Холодном, Ангое и Байкальске, сообщает министерство культуры Бурятии.



Для зрителей выступили ведущие солисты Бурятского оперного театра Мунхзул Намхай (баритон) и Билигма Ринчинова (сопрано). Свою программу также представили солисты балетной труппы Михаил Овчаров и Елизавета Мартынова. Пара исполнила па-де-де из балета «Дон Кихот» и адажио из балета «Ромео и Джульетта».



Концерты завершились выступлением яркого шоу «Трансформация» от артистов оригинального жанра Павла Истомина и Аюны Эрдынеевой.



- Концерты в Северо-Байкальском районе — давняя добрая традиция Байкальского фестиваля. Нашу Бурятскую филармонию всегда встречают там с большим теплом и радостью, а залы полны восхищёнными зрителями — отметили в минкультуры.



Особую благодарность выразил глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев:



- На протяжении четырнадцати лет этот уникальный фестиваль радует любителей музыки нашего района. Удивительная атмосфера, царящая на Байкальском рождественском фестивале — это источник вдохновения и радости для местных жителей.



Зрители также оставили множество отзывов, отметив тёплую, непринуждённую атмосферу концертов.



