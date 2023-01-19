Ведущие артисты оперного театра выступили перед жителями отдалённого района
В Северо-Байкальском районе Бурятии с успехом прошли концерты XIV Байкальского рождественского фестиваля (возрастное ограничение 12+). Артистов фестиваля встретили в селе Кичера, Новом Уояне, Нижнеангарске, Холодном, Ангое и Байкальске, сообщает министерство культуры Бурятии.
Для зрителей выступили ведущие солисты Бурятского оперного театра Мунхзул Намхай (баритон) и Билигма Ринчинова (сопрано). Свою программу также представили солисты балетной труппы Михаил Овчаров и Елизавета Мартынова. Пара исполнила па-де-де из балета «Дон Кихот» и адажио из балета «Ромео и Джульетта».
Концерты завершились выступлением яркого шоу «Трансформация» от артистов оригинального жанра Павла Истомина и Аюны Эрдынеевой.
- Концерты в Северо-Байкальском районе — давняя добрая традиция Байкальского фестиваля. Нашу Бурятскую филармонию всегда встречают там с большим теплом и радостью, а залы полны восхищёнными зрителями — отметили в минкультуры.
Особую благодарность выразил глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев:
- На протяжении четырнадцати лет этот уникальный фестиваль радует любителей музыки нашего района. Удивительная атмосфера, царящая на Байкальском рождественском фестивале — это источник вдохновения и радости для местных жителей.
Зрители также оставили множество отзывов, отметив тёплую, непринуждённую атмосферу концертов.
На севере Бурятии прошёл Байкальский рождественский фестиваль
Общество, Фото:
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