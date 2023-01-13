Девочек назвали Дианой и Софьей
В первый рабочий день после длительных выходных, 9 января, в Кяхтинском районе Бурятии была проведена регистрация первой двойни этого года Дианы и Софьи. Малышки появились на свет в преддверии Нового года, 29 декабря, у счастливых родителей Дениса и Натальи.
С пожеланиями крепкого здоровья детишкам и счастья молодой маме сотрудниками Кяхтинского районного отдела были вручены свидетельства о рождении. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что 7 января в Кяхте выписали домой первого новорождённого 2023 года в районе.
В Кяхтинском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню года
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