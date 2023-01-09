Молодых родителей поздравил глава района
В Кяхтинском районе Бурятии выписали домой первого в 2023 году новорождённого.
Выписка состоялась 7 января в Кяхте. Первым в этом году в Кяхтинском районе родился мальчик, который стал вторым ребёнком в семье. Родителей поздравил глава района Бимба Нимаев.
- Желаем крепкого здоровья маме и малышу! – поздравили в районной администрации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии первой на свет в 2023 году появилась девочка. Маму лично поздравил глава республики Алексей Цыденов.
В Кяхтинском районе Бурятии первым ребёнком года стал мальчик
Общество, Фото:
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