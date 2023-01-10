В Монголии развернётся фестиваль зимних видов спорта

Соревнования состоятся в аймаке Орхон



С 8 по 13 февраля в Монголии пройдёт XVI фестиваль зимних видов спорта всех народов страны. Спортивное мероприятие проводится раз в четыре года и состоится в этом году в аймаке Орхон. Также здесь пройдут зимние спортивные игры для детей.



Ожидается, что фестиваль зимних видов спорта посетят около 2300 человек, включая спортсменов, судей, иностранных и местных туристов. На сегодняшний день в аймаке построено 70 процентов трасс для горных лыж, беговых лыж и сноуборда, а также 65 процентов трасс для скоростного бега на коньках и шорт-трека и 90 процентов площадок для хоккея.



В спортивном фестивале примут участие спортсмены из 21 аймака и 9 столичных районов. Соревнования пройдут по 12 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 336 комплектов медалей. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

