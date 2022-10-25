Документы на соискание принимаются по 11 ноября
Объявлен конкурс на присуждение именных стипендий молодым талантливым исследователям и инженерам Иркутской области и Бурятии. Он пройдёт в рамках реализации мероприятий программы деятельности межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».
Соискателями именных стипендий могут быть научно-педагогические и инженерно-технические сотрудники государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций Иркутской области и Бурятии, специалисты организаций реального сектора экономики, являющихся официальными участниками МНОЦ «Байкал». Стипендии предоставляются ежегодно 80 соискателям в форме адресных однократных выплат. Размер стипендии составляет 50000 рублей для всех категорий соискателей.
Приём документов на участие в конкурсе осуществляется по 11 ноября этого года включительно в фонде стратегического и инновационного развития Иркутской области по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, бизнес-центр «Премьер», офис 420, с 9:00 до 17:30 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00)
Порядок и условия проведения конкурса, а также необходимые документы и форма подачи заявки на участие содержатся в положении. С ним можно ознакомиться на официальном сайте министерства образования и науки РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 18+
Молодым исследователям Бурятии присудят именные стипендии
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