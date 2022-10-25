25 октября

24 октября

Популярное

Молодым исследователям Бурятии присудят именные стипендии

Молодым исследователям Бурятии присудят именные стипендии
Общество,  Фото:pixabay.com
Документы на соискание принимаются по 11 ноября

Объявлен конкурс на присуждение именных стипендий молодым талантливым исследователям и инженерам Иркутской области и Бурятии. Он пройдёт в рамках реализации мероприятий программы деятельности межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».

Соискателями именных стипендий могут быть научно-педагогические и инженерно-технические сотрудники государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций Иркутской области и Бурятии, специалисты организаций реального сектора экономики, являющихся официальными участниками МНОЦ «Байкал». Стипендии предоставляются ежегодно 80 соискателям в форме адресных однократных выплат. Размер стипендии составляет 50000 рублей для всех категорий соискателей.

Приём документов на участие в конкурсе осуществляется по 11 ноября этого года включительно в фонде стратегического и инновационного развития Иркутской области по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, бизнес-центр «Премьер», офис 420, с 9:00 до 17:30 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00)

Порядок и условия проведения конкурса, а также необходимые документы и форма подачи заявки на участие содержатся в положении. С ним можно ознакомиться на официальном сайте министерства образования и науки РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 18+
Бурятия стипендии конкурс наука инженеры исследования молодежь Иркутская область Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоится ещё один чемпионат по мини-футболу
В Бурятии состоится ещё один чемпионат по мини-футболу
Общество, 25.10.2022
Старт турнира запланирован на начало ноября
Писатели Бурятии проведут вечер живой поэзии и музыки
Писатели Бурятии проведут вечер живой поэзии и музыки
Общество, 25.10.2022
Он состоится на сцене Бурятского драматического театра
В Улан-Удэ состоится чемпионат по спортивному туризму
В Улан-Удэ состоится чемпионат по спортивному туризму
Общество, 25.10.2022
Также будет проведено первенство в закрытых помещениях
По кинотеатрам Бурятии пройдёт благотворительный киномарафон
По кинотеатрам Бурятии пройдёт благотворительный киномарафон
Общество, 25.10.2022
Зрители увидят художественные фильмы кинематографистов республики
На севере Бурятии прошёл баскетбольный турнир «Байкал»
На севере Бурятии прошёл баскетбольный турнир «Байкал»
Общество, 25.10.2022
Юные спортсмены трёх регионов встретились в Северобайкальске
В Бурятии вновь определят чемпиона по выделке шкур
В Бурятии вновь определят чемпиона по выделке шкур
Общество, 25.10.2022
Состоится очередной конкурс по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти
В Бурятии откроется выставка Баясхалана Лыксокова
В Бурятии откроется выставка Баясхалана Лыксокова
Общество, 25.10.2022
Художник покажет в своих картинах просторы родной земли
Бурятия присоединилась к акции «БумБатл»
Бурятия присоединилась к акции «БумБатл»
Общество, 25.10.2022
Жителей республики приглашают посоревноваться в сборе макулатуры
Жителям Бурятии предстоит в ноябре трёхдневный уикенд
Жителям Бурятии предстоит в ноябре трёхдневный уикенд
Общество, 25.10.2022
Дополнительный выходной выпадает на 4 ноября
Ансамбль из Бурятии стал призёром фестиваля свадебных обрядов
Ансамбль из Бурятии стал призёром фестиваля свадебных обрядов
Общество, 25.10.2022
Коллектив «Уряал» принял участие во всероссийском конкурсе в Ульяновске
В Бурятии спасли пару раненых лебедей
В Бурятии спасли пару раненых лебедей
Общество, 25.10.2022
Сейчас для птиц ищут место, где им дождаться весну
В Бурятии возводят ступу Великой Победы
В Бурятии возводят ступу Великой Победы
Общество, 25.10.2022
Работы идут методом народной стройки
Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Теннисисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 25.10.2022
Турнир по настольному теннису проходил в Красноярске
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
В Улан-Удэ достроят ещё три проблемных дома
Общество, 25.10.2022
Их введут в эксплуатацию до конца года
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
В Бурятии прошли чемпионаты по дартсу и волейболу сидя
Общество, 25.10.2022
В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^